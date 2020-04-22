أمر قبض في مواجهة رئيس نادي المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يواجه رئيس نادي المريخ مشكلة قانونية جديدة متمثلة في قضية نادي الخرطوم الوطني الذي لم يتسلم مستحقاته في صفقة سيف تيري وحمزة داؤود بجانب تأخير الدفعة الثانية من حقوق اللاعبين بيبو والتش وكان مجلس المريخ قد جدد شيكات اللاعبين آجلة الدفع دون ان يسدد أي مبلغ منها.

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