لاعب سوداني يقترب من الدوري الاماراتي

الخليج 365 :

إقترب متوسط ملعب الاهلي الخرطوم السابق والوادي نيالا وهلال كادقلي الاسبق مؤمن موسي من الالتحاق باحد الاندية الإمارتية في الانتقالات الصيفية القادمة عقب انهاء عقده مع ناديه الاهلي الخرطوم في أخر يوم من ميركاتو الشتاء الماضي ، ويقضي مؤمن موسى منذ اكثر من شهر فترة معايشة مع احد الاندية التي تنشط في الدوري الاماراتي .

وكان اللاعب قد تعاقد مع وكيل لاعبين سوداني مقيم بالولايات المتحدة الامريكية مؤخراً حيث يعمل جاهداً نقل موكله للعب باحد الدوريات العربية ومن المتوقع ان يكون الدوري الاماراتي .