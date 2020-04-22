الإتحاد السوداني يضع شروطا قاسية لعودة الدوري الممتاز

الخليج 365 :

اكد المهندس الفاتح بانى رئيس اللجنة المنظمة للمنافسات بالاتحاد السودانى لكرة القدم من الصعب التكهن بعودة النشاط فى وقت قريب ، وطالب بانى جميع المواطنين خاصة الرياضيين بضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة حتى نمنع انتشار فيروس كورونا ، واوضح بانى : اذا الرياضيون يريدون عودة النشاط عليهم بمساعدة انفسهم بالتواجد فى المنازل حتى تنجلى جائحة كورونا وتعود العافية مضيفا اذا لم يكن هنالك التزام بالتوجيهات الصحية من الصعب عودة النشاط بالبلاد قريبا .

وهاجم رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات بعض المواطنين الذين لم يلتزمون بالتوجيهات الصحية قائلا: للاسف هناك بعض الاشخاص يفتكرون ان الحظر المفروض هذه الايام هو عبارة عن عطلة فقط وظل بعض المواطنين يتجولون داخل الاحياء ويتواجدون فى تجمعات تحت الاشجار وقال : هذا مفهوم خاطئ وعلى الجميع تطبيق شعار ( اقعد فى البيت ) وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى حتى تعدى هذه المحنة يجب ان يكون هنالك اكثر انضباط فى هذه الفترة .