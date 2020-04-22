مطالبات بأحكام الرقابة على صرف الجازولين الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طالبت غرفة انجاح الموسم الزراعي بولاية النيل الازرق باحكام الرقابة والتشديد في عمليات صرف الجازولين الزراعي ومجابهة تحديات التوزيع. واوضح د. يوسف سليمان المدير العام لوزارة الانتاج رئيس الغرفة بان الولاية تواجه مشكلة حقيقية في السعات التخزينية للجازولين مما يتطلب الاسراع في حصر المستحقين والمستوفين للشروط لبدء عملية التوزيع واعطاء اولوية للمناطق البعيدة. وقال العميد شرطة عادل التجاني مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية ان خطة تامين الموسم الزراعي بمراحله المختلفة تمت اجازتها من ضمنها تامين مدخلات الانتاج حتي وصولها للمزارعين بالغيط واحكام الرقابة علي الجازولين الزراعي منذ استلامه وترحيله وتوزيعه حسب خطة غرفة انجاح الموسم ، مؤكداً جاهزية اللجنة الامنية لتوفير الحماية اللازمة واهمية ايجاد الية مشتركة تضم كافة الاجهزة الامنية والقوات النظامية. Advertisements وفي ذات السياق دعا المهندس هشام السيسي عضو الغرفة لضرورة مراجعة وتنقيح المشاريع الزراعية عبر الادارة الزراعية وتحديد المشاريع الموجودة علي الطبيعة وتصنيفها ، وناشد ادارة البنك الزراعي لمراجعة عملية رهن المشاريع بغرض الحصول علي التمويل ومن ثم تغيير غرض التمويل. واضاف بان التهريب يعد من مهددات الموسم الزراعي ويحتم علي الغرفة وضع تدابير احترازية عبر اللجنة الامنية، مطالباً ادارة البنك الزراعي لحسم مسألة ترحيل الاسمدة قبل وقت مبكر. و دعا فاروق محمد عبدالرحمن عضو الغرفة شركاء الانتاج للمساهمة في تامين الموسم الزراعي ومكافحة الافات وتوفير المدخلات لضمان نجاح الموسم الزراعي.

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