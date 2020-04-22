الخطوط الجوية القطرية تخفض رواتب موظفيها إلى النصف لمدة 3 أشهر

الخليج 365:
قالت الخطوط الجوية القطرية إن الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض رواتبهم إلى النصف لمدة 3 أشهر على الأقل.
وأضافت الشركة، في بيان لها، أن “هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لـ3 شهور بدءا من أبريل/ نيسان الجاري، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده “تبعا للوضع الاقتصادي”، وذلك حسب قناة “سي إن بي سي” عربية.
وقالت إن “الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف”.
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