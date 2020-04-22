السر قدور يكشف أسرار تفاصيل حملة شرسة يتعرض لها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الإعلامي الكبير؛ مقدم برنامج (أغاني وأغاني) على ساشة قناة النيل الأزرق، الأستاذ السر قدور: (إن البرنامج ظل يواجه حملة شرسة منذ اطلالته الأولى على الجمهور في العام 2005م.. ومر بعديد المنعطفات؛ لكنه دائما ما يؤكد قدرته علىالصمود والاستمرار بفضل قوة طرحه وفنه الأصيل؛ كونه يتكيء على ارث سوداني؛ ويستند إلى قاعدة جماهيرية ارتبطبت به وارتبط بها.

ولم يخف قدور استغرابه تجاه ما يتعرض له برنامجه الذي يتمتع بنسبة مشاهدة ربما هي الأعلى على قناة الزرقاء؛ مشيرا إلى أنه يقدمخدمة كبيرة لجمهور المشاهدين وللسودان على الصعيد الفني توثقيا وحفظا وحفاظا على الإرث والتراث الغنائي؛ وربطا للأجيال المتعاقبة؛ وطربا وترويحا في شهر رمضان المبارك.