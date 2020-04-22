تطورات خطيرة في أزمة الطالبة المصرية التي دعت لـ “ممارسة الفجور”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على، حنين حسام، الطالبة بجامعة القاهرة، والشهيرة بـ”هرم مصر الرابع” لقيامها ببث فيديو للتحريض على “الفسق والفجور”.
ووفقا لوسائل الإعلام المصرية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ويجري عرضها على النيابة المختصة، بسبب فيديو نشرته دعت فيه الفتيات إلى استخدام تطبيق يظهرهن فيه من غرف نومهن.
كان رئيس جامعة القاهرة، محمد الخشت، قد قرر إحالة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.
وطالب الآلاف من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالقبض على حنين حسام، بعد “دعوتها لممارسة الفجور” من خلال فيديو عبر تطبيق تيك توك، و”مطالبتها الفتيات بفتح كاميرات الهواتف من داخل غرف نومهن مقابل مبالغ طائلة”.
RT
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