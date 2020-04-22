تسليم( 1.5) مليون جوال من قمح الجزيرة للبنك الزراعى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن البنك الزراعي أن جملة إنتاج القمح المتوقع في هذا الموسم في كل السودان 8.5 مليون جوال منها 6 مليون جوال من الجزيرة تم إستلام ما يقارب 1.5 مليون جوال زنة 100 كيلو منها واوضح الدكتور جلال الدين طه أحمد مساعد المدير العام للبنك إن اجمالي تمويل القمح بالسودان بلغ 3.7 مليار جنيه منها 3 مليار جينه لقمح الجزيرة، مشيدا بما حققته الجزيرة من إنتاج بفضل جهود لجنة انجاح الموسم الزراعي بالولاية برئاسة والي الولاية الذي ساهم بصورة فاعلة في تحقيق هذا النجاح بزراعة مساحات اكبر وتحقيق إنتاجية فاقت التوقعات. وأشار اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم وفد البنك الزراعي برئاسة الدكتور جلال الدين طه أحمد مساعد المدير العام للبنك للتجهيزات والإستعدادات المبكرة التي أعدتها لجنة إنجاح الموسم الزراعي بالولاية ومعالجة المشاكل التي تعترض سير الحصاد ميدانيا بتوفير كل مقومات الحصاد من سيولة ووقود ترحيل وخيش وحاصدات وتأمين، مجددا التمسك بشعار (بعد ما لبنت ما بنديها الطير) وأكد ان لجنة أمن الولاية وضعت جملة من الخطط والتدابير المحكمة لمنع تهريب القمح بسد كل الثغرات. وقال جلال الدين أن الدولة تحتاج الي 500 مليون دولار لشراء 2 مليون طن قمح مبينا أن الامال معقودة علي الجزيرة للإسهام بنسبة ٨٠ ‰ من المخزون الاستراتيجي للبلاد وأوضح المهندس مصطفي إبراهيم مصطفي محافظ مشروع الجزيرة المكلف بحسب وكالة السودان للانباء وصول الحصاد للمراحل النهائية بحصاد ٣٧٠ ألف فدان من جملة ٤٢٣ ألف فدان بنسبة ٧٥% ، واعلن انسياب حصة وقود الحصاد يوميا بواقع 50 ألف جالون . واعلن المقدم امن عوض الكريم يوسف محمد مدير وحدة امن مشروع الجزيرة عن وصول قوة من جهاز الامن والمخابرات لزيادة التأمين بالمشروع مؤكداً عدم وجود مشاكل تواجه الحصاد الآن ولفت ان الحرائق التي شهدتها بعض اقسام المشروع انها طبيعية وبنسبة ضئيلة في ظل المساحات الكبيرة .