أوغندا تعتقل صحفيا بارزا بتهمة ارتكاب أنشطة “هدامة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الشرطة في أوغندا، اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على الصحفي البارز سامسون كاسومبا الذي يعمل أيضا مذيعا في إحدى القنوات التلفزيونية الكبرى في البلاد بتهمة ارتكاب أنشطة هدامة.

وأضافت الشرطة أن التحقيق جار مع كاسومبا وآخرين ممن وصفتهم بالمتآمرين.

وبين وقت وآخر تستهدف حكومة الرئيس يوري موسيفيني، صحفيين يعملون في وسائل الإعلام المستقلة في الدولة الواقعة بشرق إفريقيا وتسجنهم أو تستجوبهم بسبب عملهم.

وتقول المعارضة ومنظمات حقوقية إن موسيفيني الذي يرأس أوغندا منذ عام 1986، لا يتحمل الانتقاد كثيرا، وتضيف أن تهم ارتكاب جرائم ضد الدولة تستخدم كثيرا لتخويف وإسكات وسائل الإعلام والمعارضين.

وصرح المتحدث باسم الشرطة فريد إنانجا بأن كاسومبا الذي يعمل مذيعا ومراسلا في قناة “إن بي إس” التلفزيونية اعتقل مساء يوم الاثنين لدى مغارته القناة.

وتابع فريد إنانجا خلال مؤتمر صحفي: “ألقي القبض عليه مساء أمس بينما كان عائدا إلى بيته”.

ومضى يقول إن رجال المباحث استجوبوا كاسومبا وسيفتشون عددا من الأماكن بحثا عن أدلة ضده، ونفى المتحدث أن يكون سبب اعتقال كاسومبا هو عمله الصحفي.

رويترز