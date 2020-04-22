33 حالة إصابة جديدة بكورونا في السودان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (٣٣) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد ومن ضمنها حالة وفاة (واحدة) و ذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الثلاثاء الموافق ٢١/ أبريل/ ٢٠٢٠م. وتم تسجيل (٣١) حالة من الحالات الجديدة في ولاية الخرطوم بينما سجلت (حالتين) في ولاية الجزيرة توفت إحداهما. وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى (١٤٠) حالة، متضمنة (١٣) وفاة. ويتلقى المرضى الرعاية الطبية اللازمة. وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (٨) حالات. وشددت وزارة الصحة الاتحادية على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه. المادة السابقة إنتعاش تجارة الأسماك في الخرطوم المقالة القادمة مستشار حميدتي: الصفوف ستختفي خلال أيام قليلة جدا جدا

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