إيقاف الوكلاء وخطة جديدة لتوزيع الغاز

الخليج 365 :

ارجع أيمن ابو الجوخ رئيس اللجنة العليا لرقابة الوقود إن نقص غاز الطبخ لتوقف الإستيراد و اوضح إنه يتم الإعتماد الاول علي إنتاج المصفى المحلي غير الكافي لحاجة البلاد ، وأكد خلال حديثه نهار الثلاثاء لإذاعة هلا سعى وزارة الطاقة لوصول الكميات التي تخرج من المصفاة للمواطنين ، مشيرا لاستغلال من التجار للظروف وبيع السلعة عبر السوق الاسود وتهريبها.

وقال ابو الجوخ إن آخر اجتماع مساء الاثنين عقد بوزارة الطاقة والتعدين لحل مشكلة الميادين والإكتظاظ بها حتى لا يساعد على نشر المرض تقرر ان يتم التوزيع عبر لجان التغيير والخدمات بالأحياء مؤكدا أنه تم تسليمهم إستمارات لحصر سكان الحي وان معظم الاحياء قامت بهذه الخطوة لمعرفة رقم المنزل وعدد افراد الاسرة وانواع الاسطوانات لكل منزل والكميات المستخدمة، وأكد ان التوزيع الثلاثاء خصص لمدينة ام درمان حيث تم الحصر للعدد الكلي لحوجة الاسطوانات المطلوبة بانواعها وسلم الحصر لمستودعي الجيلي والشجرة والكميات جاهزة.