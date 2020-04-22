مدني عباس : وزارة الصناعة غير مسؤولة عن توزيع السكر بالولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، إن الوزارة ليست مسؤولة عن تفاصيل تنظيم بيع وشراء سلعة السكر.

وأوضح أن الوزارة خاطبت شركة السكر السودانية لتخصيص حصص من السكر لكل الولايات؛ بمبالغ تسمح للمواطنين بشراء حاجتهم من السلعة دون عناء خاصة بعد الزيادة المتواصلة في أسعارها.

وقال الوزير مدني في تغريدة له ردا على شكاوى عديدة وردت إليه؛إن مهمة الوزارة انحصرت في تخصيص السكر وتوفيره للولايات، وبطبيعة عمل ومهام الوزارة فهي ليست الجهة المسؤولة عن تفاصيل تنظيم بيع وشراء السلع داخل الولايات، مؤكدا أن مسؤولية تفاصيل توزيع السكر تقع على عاتق الولايات ولاصلة للوزارة الإتحادية بها. المادة السابقة شاهد بالفيديو: صناعة اجهزة للتنفس الصناعي بالسودان…. المقالة القادمة إيقاف الوكلاء وخطة جديدة لتوزيع الغاز

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