المرشد الأعلى الإيراني يوجه رسالة من “18 كلمة” إلى الحرس الثوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجّه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، رسالة إلى الحرس الثوري الإيراني بمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة.

وقال رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة في إيران إن “خامنئي أعرب عن شكره وتقديره للأداء والجهود الجيدة لقوات حرس الثورة”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وذكرت الوكالة أن “العميد محمد شيرازي رئيس المكتب العسكري للقائد العام أجرى اتصالا مع اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة، وأبلغه برسالة قائد الثورة الإسلامية آية الله علي الخامنئي بمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة”.

وجاء نص كلام القائد كما يلي:

(أبلغوا سلامي إلى كوادر حرس الثورة وعوائلهم المحترمة بمناسبة تأسيس الحرس، أشكر جهود حرس الثورة وأداءهم الجيد وأدعو لهم). المادة السابقة خبراء : هناك تأثير إيجابي لقرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية على الأوضاع المعيشية المقالة القادمة اصابات إثر مواجهات بين معدنيين وقوات الشرطة بالشمالية…

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