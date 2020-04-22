خبراء : هناك تأثير إيجابي لقرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية على الأوضاع المعيشية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

منذ تولى الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة زمام الأمور في اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بدأت البشريات تلوح في الأفق وذلك للإيمان العميق للمواطنين بالقدرات والإمكانيات التي يمتلكها حمدان في سبيل معالجة المشكل الاقتصادي آخذين في الاعتبار القرارات العاجلة التي إتخذها منذ توليه رئاسة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية والتي في مجملها تصب في عملية الإصلاح الاقتصادي.

وقال الأستاذ محمد الحسن الصوفي في تصريح صحفي ان القرارات الحاسمة التي اتخذتها لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو كان لها بالغ الأثر في إحداث بعض الإنفراج في الوضع الاقتصادي خاصة القرارات المتعلقة بإنسياب السلع الاستراتيجية للمواطنين وضرورة متابعة ومراقبة وصولها من قبل قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى وذلك لوضع حد للمتلاعبين بقوت الشعب وقال أنه بفضل جهود القائد حمدان فقد شهدت بعض المناطق في ولاية الخرطوم تناقصا في طوابير المواطنين أمام المخابز وهذا دليل عافية لعودة الأمور إلى طبيعتها واضاف الصوفي ” حميدتي لايملك العصا السحرية ولكنه قادر على إيجاد معالجات لهذه المشكلات الاقتصادية الطارئة”.

ودعا الصوفي كل أجهزة الدولة ومؤسساتها للتعاون مع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية من أجل الارتقاء بمعاش الناس وتسهيل سبل كسب العيش لهم وقال انه لمس أثار إيجابية لعمل اللجنة على صعيد سعر الصرف مقابل العملة الوطنية حيث هبط الدولار من ١٤٥ جنيه الي ١٣٦ جنيه ثم إلى ما دون ١٢٠ جنيه وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة التوجيهات والقرارات التي إتخذتها اللجنة بشأن الأوضاع الاقتصادية خاصة فيما يلي عودة شركة السبيكة العاملة في مجال الذهب الي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى.