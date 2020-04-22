حملة الماجستير والدكتوراة من ضباط الصف بالشرطة يطالبون بترقيتهم

طالب عدد من منسوبي الشرطة العامة بوحداتها المختلفة بإنفاذ موجهات مدير عام الشرطة الذي قضت بترفيع ضباط الصف من حملة الماجستير والدكتوراة لقطاع الضباط بغية الاستفادة من خبراتهم العلمية والمهنية في العمل الشرطي.

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وقالوا فى حديثهم بحسب صحيفة الجريدة أمس، إن مدير عام الشرطة عند زيارته مؤخرا لهيئة الجمارك تعهد بالترفيع في مدة أقصاها شهر وكان ذلك في سبتمبر 2019م ، وأكدوا على ضرورة تقييمهم وترفيعهم وإخراجهم من الفئة العمالية التي قالوا إنها لا تتناسب مع درجاتهم العلمية في ظل حكومة الكفاءات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)