التاريخ: 22-أبريل-2020
0 مشاهدة
طالب عدد من منسوبي الشرطة العامة بوحداتها المختلفة بإنفاذ موجهات مدير عام الشرطة الذي قضت بترفيع ضباط الصف من حملة الماجستير والدكتوراة لقطاع الضباط بغية الاستفادة من خبراتهم العلمية والمهنية في العمل الشرطي.
وقالوا فى حديثهم بحسب صحيفة الجريدة أمس، إن مدير عام الشرطة عند زيارته مؤخرا لهيئة الجمارك تعهد بالترفيع في مدة أقصاها شهر وكان ذلك في سبتمبر 2019م ، وأكدوا على ضرورة تقييمهم وترفيعهم وإخراجهم من الفئة العمالية التي قالوا إنها لا تتناسب مع درجاتهم العلمية في ظل حكومة الكفاءات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر حملة الماجستير والدكتوراة من ضباط الصف بالشرطة يطالبون بترقيتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.