انتعاش تجارة الأسماك في الخرطوم

ادى تطبيق حظر التجول الشامل وإغلاق الأسواق لانتعاش تجارة الأسماك. في الفترات المسائية على شاطئ النيل الأبيض خاصة مناطق الكلاكلة ، الفتيح العقليين ، الشقيلاب وغيرها انتعشت تجارة الأسماك التي يخرج بها الصيادين من النهر إلى المستهلكين مباشرة ، حيث يباع الكيلو بحسب صحيفة السوداني الدولية، بمبلغ 100 جنيه وهناك توافق بين العرض والطلب للأسماك مما خلق برنامج جميل علي شاطئ النيل مع بداية الحظر الشامل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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