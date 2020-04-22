احتجاجات واسعة بضاحية الحاج يوسف بمحلية شرق النيل

شهدت ضاحية الحاج يوسف بمحلية شرق النيل، احتجاجات واسعة بمنطقة المغاربة في ميدان المولد بسبب ازمة غاز الطعام، واصطفاف المواطنين في الميدان لليوم السادس على التوالي.

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وردد المحتجون بحسب صحيفة السوداني الدولية، شعارات، نددوا فيها بالوضع الاقتصادي السيئ، الذي باتت تعيشه البلاد، متسائلين عن تاريخ ظهور الإصلاحات الاقتصادية التي تحدثت عنها الحكومة في وقت سابق. واحرق المحتجون، اطارات السيارات محاصرين بها الميدان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)