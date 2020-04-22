التاريخ: 22-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفى مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية دكتور بابكر المقبول: ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن إيقاف وزارة الصحة الاتحادية إجراء الفحوصات للحالات المخالطة لمصابين بفيروس كورونا. Advertisements وقال المقبول بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن ما راج عن إيقاف فحوصات الحالات المخالطة بسبب كثرة عدد المخالطين ونقص المعينات الطبية لا تعدو كونها أخبارا مغرضة لا اساس لها من الصحة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة توضح حقيقة إيقاف اجراء فحوصات المخالطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.