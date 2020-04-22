لجنة التمکین تغض الطرف عن فصل کیزان بالسدود

التاريخ: 22-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة کشفت مصادر موثوقة ان لجنة التمکین غضت الطرف عن فصل بعض الکیزان بوحدة تنفیذ السدود. Advertisements وقالت المصادر خلال حدیثها بحسب صحيفة السوداني الدولیة، انه تم ابلاغ لجنة التمکین بوجود زملاء لکمال علي حسن صاحب مجزرة طلاب الخدمة الالزامیة بمعسکر العیلفون وزملاء لمعتز موسی من الدفاع الشعبي اضافة الی غض الطرف عن موظفات يتبعن لقطاع المرٱة بالمٶتمر الوطني ونوهت الاصل انه تم تحویلهم بنفس بدرجاتهم الوظيفية العليا الی وزارة الري. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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