الصحة السودانية: ٣٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 22 أبريل 2020

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنها حالة وفاة واحدة، حسب التقارير الوبائية ليوم أمس الثلاثاء.



وبحسب وكالة أنباء "أ ش أ"؛ أوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الأربعاء، أن ٣١ حالة من الإصابات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم، بينما سُجلت حالتان في ولاية الجزيرة توفت إحداهما، مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه؛ وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٤٠ حالة، بينها ١٣ وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين ٨ أشخاص.

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وقد كسّر عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، حتى الثلاثاء، حاجز المليونين ونصف المليون مصاب، فيما تحاول بعض الدول أن تخفف قيودا مفروضة على مواطنيها، لأجل إنعاش الاقتصاد الذي مني بخسائر فادحة.

ومجمل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا مليونين 505 آلاف، بحلول الساعة الثانية ظهر الثلاثاء، بتوقيت غرينتش، وسط غياب لقاح من شأنه الوقاية من انتقال العدوى بين الناس، فيما ينقسم المصابون بالفيروس إلى فئتين؛ أي فئة "الحالات المحسومة"، أي التي انتهت بالشفاء أو الوفاة، ثم فئة الحالات النشيطة؛ أي الأشخاص الذين ما زالوا يحملون الفيروس؛ لكنهم في حالة حرجة أو مستقرة.

ويرى أطباء وخبراء، أن عددا كبيرا ممن يصابون بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، لا تظهر عليهم أي أعراض، لكنهم ينقلون العدوى إلى غيرهم، أما بالنسبة للحالات التي حُسم أمرها، تشير الأرقام الصادرة عن الهيئات الصحية، إلى أكثر من مليون و659 ألفا في العالم تماثلوا للشفاء من العدوى، فيما وصل عدد من توفوا من جراء مضاعفات المرض إلى أزيد من 171 ألفا.