أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاربعاء 22 ابريل 2020م

– السودان يعلن عن تسجيل إصابات جديدة ووفاة بفيروس كورونا

– إقالة مدير التحكم بالشركة السودانية للكهرباء بولاية الخرطوم

– حقيقة هروب أحد المصابين بفيروس كورونا من مستشفى جبرة

– الدعم السريع تُعقم الكورنيش الرئيسي ببورتسودان

– بيان من أسرة المرحوم فيصل الياس: هل كذب وزير الصحة على العالم ولماذا؟

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وساطة مفاوضات السلام السودانية: تقدم في الترتيبات الأمنية للمنطقتين

الدقير ومناوي يتفقان علي الدفع بألية مشتركة لعملية السلام

معالجة قضية الحدود بين ولايتي جنوب وغرب كردفان وبدء التفاوض بمسار دارفور الخميس

الحكومة تسعى إلى الاستفادة من مشكلة تخزين النفط لسد حاجة البلاد من الوقود

استئناف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية حول الترتيبات الأمنية

السودان: خطوة لافتة لوكيل الحكم الاتحادي عقب اعفاء المعتمدين

السودان: تفاصيل جولة التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية شمال

مجلس الوزراء .. تفاصيل اجتماع مجابهة الأوضاع

مجلس الوزراء يناقش تحديات الإغلاق الكامل

مجلس الوزراء يؤكد على أهمية المعالجة الآنية للأزمات الحالية

الخرطوم تكشف تداعيات قـرار إيقاف عمل بائعات الشاي

نقيب الأطباء يكشف عن حلول وشيكة للأزمة ويستبعد (الاضراب)

السودان: لماذا قررت ولاية الخرطوم إيقاف عمل بائعات الشاي؟

السودان: قرارات أكثر صرامة من مجلس الوزراء لتنفيذ الحظر الكامل

الشفيع يحذر من الفخاخ المنصوبة لزرع الفتنة بين العسكريين والمدنيين

السودان يستنكر حادث إطلاق النار والقتل الجماعى بكندا

المكتب القيادي : يعين خالد ادريس رئيسا للجبهه الشعبية

قتلى وجرحى واحتجاجات بمناطق التعدين

البرهان وبيان القوات المسلحة.. رسائل متعددة

الميرغني: السعودية قادرة على تجاوز هذا البلاء ونناشد العرب الوقوف مع السودان في محنته

الدعم السريع ينفى تسلم نائب رئيس مجلس السيادة مخطط المدنية الإدارية

الخرطوم(أخبار الخليج 365)