حقيقة هروب أحد المصابين بفيروس كورونا من مستشفى جبرة

نفت مصادر طبية بمستشفى جبرة، ما راج عن هروب أحد المصابين بفيروس كورونا من المستشفى. واكدت المصادر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن أشخاصا كانوا مصابين بالمرض وتعافوا منه وتم إخراجهم بعد شفائهم، وأبانت المصادر ان عدد المصابين بفيروس كورونا بالعناية المكثفة بمستشفى جبرة تقلص لسبعة مصابين بينهم امرأة، واكدت أن خمسة مصابين يتلقون جرعات التنفس الاصطناعي، وأشارت إلى أن 《22》 مصاباً بـ(كورونا) خارج العناية المكثفة ويعانون من الفشل الكلوي، وأوضحت المصادر أن النساء المصابات بالمرض 《4》. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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