التاريخ: 22-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت مصادر عن إقالة مدير التحكم بالشركة السودانية للكهرباء بولاية الخرطوم من منصبه لخرقه القرار رقم 135 القاضي بعدم قطع التيار الكهربائي في فترة الحظر الصحي. Advertisements وتوعد مدير الشركة السودانية للكهرباء المهندس حسن قيافة بحسب صحيفة السوداني الدولية، باتخاذ العقوبات الرادعة لكل من يسعى لزعزعة حياة المواطنين خاصة في هذه الأيام الحرجة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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