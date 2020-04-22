الدعم السريع تُعقم الكورنيش الرئيسي ببورتسودان

التاريخ: 22-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة عقمت قوات الدعم السريع الكورنيش الرئيسي بمدينة بورتسودان والمؤسسات العسكرية والمدنية الموجودة في الكورنيش وذلك للمحافظة على سلامة المدينة بإعتبارها بوابة السودان للعالم ، وشارك في حملة التعقيم الدفاع المدني بالولاية . وقال مدير إدارة الطب الوقائي بالدائرة الطبية لقوات الدعم السريع ابوبكر عبدالرحمن إن الحملة تاتي ضمن القافلة الصحية لولاية البحر الأحمرللحد من جائحة كورونا وتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة إنتشار الوباء . Advertisements وأوضح ابوبكر ان الحملة اشتملت على تطهير للكورنيش بجانب الرش الضبابي للمؤسسات الموجودة بالمنطقة لتقليل كثافة الباعوض الناقل للملاريا ونواقل الأمراض الأخرى بأحياء وأسواق محلية بورتسودان كإجراءات إحترازية للوقاية من إنتشار كورونا. وأشاد ملازم أول شرطة مصعب جمال الدين بقيادة قوات الدعم السريع وحيا جهودها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطن من خلال تسيرها للفاقلة الصحية للحد من جائحة كورونا بولاية البحر الأحمر . الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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