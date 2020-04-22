السودان يعلن عن تسجيل إصابات جديدة ووفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية فجر الأربعاء عن تسجيل (٣٣) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من ضمنها حالة وفاة (واحدة) و ذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الثلاثاء الموافق ٢١/ أبريل/ ٢٠٢٠ م .

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علمآ بأن (٣١) حالة من الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم بينما سجلت (حالتين) في ولاية الجزيرة توفت إحداهما.

وأضافت الوزارة بحسب ما نقلت عنها أخبار الخليج 365( بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي (١٤٠) حالة، متضمنة (١٣) وفاة).

ويتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة ، هذا وقد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (٨) حالات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)