غدا.. اجتماع عاجل لمجلسي السيادة والوزراء

الثلاثاء 21 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 ينعقد غدا الأربعاء إجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء لإجراء التعديلات المقترحة على “قانون تفكيك نظام الثلاثين من يوينو” .

Advertisements وأوضح وزير الاعلام والثقافة والمتحدث بإسم مجلس الوزراء فيصل محمد صالح للصحفيين الثلاثاء عقب جلسة مجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك أن الجلسة ناقشت التعديلات المقترحة على قانون تفكيك النظام . وتابع صالح ” التعديلات المقترحة ستقدم الاربعاء الى مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليها وتضمينها في قانون تفكيك النظام “. وفي غياب المجلس التشريعي يقوم مجلسا السيادة والوزراء مقام البرلمان الانتقالي وفقا لنص الوثيقة الدستورية الانتقالية الموقعة بين العسكريين والمدنيين .

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