عاجل.. مساعدات غذائية إماراتية للسودان لمكافحة كورونا

الثلاثاء 21 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وصلت طائرتان إماراتيتان إلى السودان، الثلاثاء، وعلى متنهما مساعدات غذائية لدعم الأوضاع الصحية في هذا البلد الشقيق ضد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

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وقال السفير الإماراتي بالخرطوم حمد الجنيبي: إن "المير الرمضاني (مؤونة رمضان) من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، هو تقليد إماراتي راسخ وسُنة حميدة في إطار البر والتواصل لدى شعب الإمارات".

وأضاف أن "هذه المساعدات ستوزع في 6 ولايات سودانية هي: الخرطوم والجزيرة وكسلا والنيل الأزرق ونهر النيل والشمالية"، موضحا أن "عدد المستفيدين منها يصل إلى 22 ألف شخص".

ولفت إلى أن "مبادرة الشيخة فاطمة تأتي في إطار اهتمامها بالأوضاع الإنسانية ومساعدة الأسر خاصة في ظل الظروف الحالية التي خلفتها جائحة كورونا وما فرضته من تحديات صحية ومعيشية صعبة".