عاجل| إجراءات جديدة بشأن "كورونا" بالسودان.. ومفاجأة عن عدد المصابين

الثلاثاء 21 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، أن وزارته تعمل على تحسين إدارة أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن أخطاء لا تغتفر ارتكبت في وزارة الصحة في مرافق مختلفة، ومنها العمل المعملي والمختبري.



وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك أخطاء أخرى قمنا بها في وزارة الصحة، نعترف بها واتحمل مسئوليتها، مشددًا على أنه "لن نتوانى عن محاسبة أنفسنا وكل الأشخاص في الكوادر الصحية، الذين ينتهكون المبادئ، بإفشاء أسماء أشخاص مصابين أو مشتبه في إصابتهم بالمرض".

وقال: "من يفعلون ذلك، هم من يسمحون لأنفسهم أن ينتهكوا تدابير الوقاية مثل منع التجمعات وإقامة صلاة الجماعة، وهذا أمر مرفوض، لأنهم بذلك يقوضون عمل زملائهم ويعرضون أنفسم وزملائهم إلى المخاطر".

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وتعهد بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بمكاسب الشعب السوداني في القطاع الصحي، وكل من يسعى إلى الثراء الحرام من المعينات التي تأتي للشعب السوداني من داخل وخارج السودان.

وأكد أن قرارات صدرت لتصحيح المسار في وزارة الصحة وفي كل الصناديق التابعة لها، حيث لا هم لنا سوى مصلحة السودان، وحماية المواطنين.

ودعا وزير الصحة السوداني مواطنيه إلى الالتزام بتعليمات الحجر الصحي والإغلاق الشامل المطبق في ولاية الخرطوم، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى إحكام السيطرة على المرض خارج الخرطوم.

وأوضح أن السودان سجل إلى الآن 107 إصابات في 4 ولايات غالبيتها في الخرطوم، ومنها 12 وفاة و8 حالات تعافت وخرجت من مراكز العزل، لافتا إلى أن وزارة الصحة تُعلن الإحصاء اليومي للوضع الوبائي بعد منتصف ليل كل يوم، لمنحها فرصة للاطلاع على البيانات الواردة من الولايات المختلفة.