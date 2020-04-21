إستمرار تراجع أسعار العملات والدولار يسجل 117جنيهاً

الخليج 365 : تراجعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي امام الجنيه مع بداية تداولات الثلاثاء،وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل فى ختام التداولات 117جنيها مقارنة ب120 فى بداية التداولات فيما سجل سعر الريال السعودي

27 جنيها للشراء و َ28جنيها للبيع،بينما سجل سعر البيع للدرهم الاماراتي 30جنيها للشراء و 32جنيها للبيع فيما بلغ سعر البيع لليورو 131جنيها،وارجع المتعاملون استمرار تراجع أسعار العملات الأجنبية إلى ظروف الحظر للعاصمة إضافة لضعف الطلب على العملات

خاصة أن الكثير من التجار احجموا عن شراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية تخوفا من تكبدهم خسائر فادحة حال استمرار أسعار العملات فى التراجع. المادة السابقة مع إقتراب رمضان زيادات في أسعار الفواكه بنسبة ١٠٠٪ المقالة القادمة وزير : إنهيار أسعار النفط يحد من التمويل للسودان

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