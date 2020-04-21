شركة السكر: جوال السكر يخرج من المصانع بسعر (2.640) جنيهاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت شركة السكر السودانية، أن جوال السكر يخرج من المصنع ويسلم للجهات المختصة بواقع ألفين وستمائة وأربعين جنيهاً، في وقت دعت شركة السكر السودانية، الجهات المختصة لتوفير احتياجات مزارع قصب السكر بمصانع الشركة الأربعة من الجازولين بالسعر المدعوم باعتباره يمثل 25% من كلفة الإنتاج،وأشار المدير العام للشركة أحمد عبيد في تصريحات اليوم الاثنين، الى استخدامات الجازولين في حركة الآليات والحاصدات والترحيل وإزالة الاطماء والحشائش من قنوات الري وذلك فى مساحة (100) ألف فدان قصب سكر، وأبان أن الإنتاج المتوقع من مصانع الجنيد، حلفا، عسلاية وسنار للموسم الحالي الذي سينتهي منتصف مايو القادم (145) ألف طن سكر، مبيناً أن الإنتاج حتى الآن (120) ألف طن،وأبان عبيد ان قنوات توزيع السكر تمضي حسب موجهات وزارة الصناعة والتجارة للولايات وفق طلباتها، بجانب إعطاء حصة للجمعيات التعاونية، وأوضح أن سعر جوال السكر تسليم المصانع يبلغ اثنين الف و640 جنيهاً، وأعرب عن أمله في تنفيذ خطة شركة السكر السودانية حسب توجيه وزير الصناعة والتجارة باستيراد سكر مكرر وخام لتكريره خلال زمن توقف المصانع من طحن القصب لتغطية فجوة استهلاك البلاد من السكر والبالغة مليون ونصف طن خلال العام، وأكد أهمية إعادة النظر فى الرسوم المتعددة والضرائب التي تفرض على صناعة السكر بالشركة.