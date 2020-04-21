“شؤون الخدمة” يصدر منشوراً بتطبيق هيكل الأجور

كشف المدير العام لديوان شؤون الخدمة، دياب محمد نور، تفاصيل منشور تطبيق رفع الأجور الموحد للعام 2020م تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وإلغاء هيكل الأجور لسنة ٢٠١٣م وقال دياب، إن الهيكل الجديد يتكون من (20) درجة وظيفية، وسيتم تطبيقه على العاملين دون استثناء بالخدمة العامة والقوات النظامية والهيئات والشركات الحكومية والقضاة والمستشارين والنيابة العامة والمراجع القومي والمجالس التشريعية والمفوضيات، منوهاً إلى وجود زيادات كبيرة في الأجور.

Advertisements

وأكد نور، بحسب صحيفة مصادر رفع الحد الأدنى للأجور الى (3) آلاف جنيه للدرجة (17) بنسبة ١-٨، وأن الحد الأقصى للهيكل (24) ألف جنيه بنسبة ١-٨، وأضاف :”بالنسبة للقطاع الخاص الأول، فيتكون من الأجر الأساسي للفئة الابتدائية زائداً تكلفة المعيشة” وأوضح دياب :”أنه بموجب القرار تم إلغاء الأجور الموحدة لسنة ٢٠١٣م، بتطبيق هيكل الأجور الموحد لعام ٢٠٢٠م، والمنح والحوافز والمكافآت المصدقة، ما عدا العلاوة الاجتماعية والمؤهل العلمي والزمالة وبدل الوجبة والمأمورية وبدل ميل، وعلاوة سكرتارية، وبدل تمثيل”، منوهاً إلى أن المنشور قضى بمنح معاشيي الخدمة المدنية (2000) جنيه، بجانب المعاش.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )