استئناف التفاوض حول الترتيبات الأمنية بين الحكومة و”عقار”

التاريخ: 21-أبريل-2020
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إستئُنفت عملية التفاوض حول الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار، الثلاثاء وشهدت الجلسة التي أقيمت عبر الفيديو كونفرانس حضور الوساطة الجنوبيةوأوضح رئيس الجانب الحكومي باللجنة الفريق خالد عابدين، في تصريح صحفي، أن المفاوضات بدات وستظل بذات الروح التي قاد بها الفقيد الفريق الركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السابق التفاوض
والتي ترتكز علي العزيمة القوية والمسؤولية الصادقة بهدف الوصول إلى اتفاق يفضي الي سلام يحقق الاستقرار و الازدهار والتنمية للسودان وشعبه وعبر عابدين بحسب صحيفة السودانى عن شكر السودان وتقديره لجهود حكومة دولة الجنوب وفريق الوساطة والاتحاد الأوروبي لدفع عملية السلام بالبلاد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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