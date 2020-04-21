الغرامة لمخالفي حظر التجوال بالخرطوم

أكدت اللجنة العليا للطوارئ الطبية الاتحادية وولاية الخرطوم، على ضرورة اتخاذ أعلى التدابير والتنسيق المشترك لانفاذ كافة مطلوبات الحظر الشامل والإغلاق التام لولاية الخرطوم ووجه اجتماع بين اللجنة العليا للطوارئ الطبية وغرفة عمليات ولاية الخرطوم لمجابهة وباء “كورونا” الثلاثاء، السلطات المختصة بُمتابعة انفاذ قرارات المنع والحظر وتطبيق القانون في مواجهة المخالفين.

وأكد ممثل النائب العام في غرفة العمليات الدكتور سليمان عمدة هجان، أن النيابة وحسب توجيهات النائب العام تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة لتنفيذ أمر الطوارئ الطبية لسنة ٢٠٢٠م خاصة المواد المتعلقة بالخروج أثناء ساعات الحظر دون ضرورة أو استثناء وتطبيق القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ والخاص بإغلاق الأماكن المخالفة وحجز المركبات والقبض على المخالفين وتقديمهم لمحاكمات عاجلة صباح اليوم التالي وتتراوح الغرامات ما بين 5 إلى 10 ألف جنيه.

Advertisements

وأثنى ممثل النائب العام بحسب صحيفة السودانى على لجان المقاومة التي تقوم بتبليغ النيابة بالمخالفات،لافتاً إلى أن الحظر ساهم في تقليل كل انواع الجرائم و طالب الاجتماع كافة الجهات الحكومية القيام بواجباتها كاملة في توفير الخبز والغاز للمواطنين وتوفير الوقود حصرياً للعربات العاملة في الطوارئ الطبية وعربات وآليات الخدمات وبصات نقل الكوادر الطبية، وتقرر عقد اجتماع يومي بين اللجنة العليا للطوارئ الطبية الاتحادية وغرفة ولاية الخرطوم لمناقشة المزيد من الترتيبات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )