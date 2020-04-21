570 ألف أسرة تستفيد من الدعم الحكومي للمتضررين من الحظر الصحي

أعلن الاستاذ محمد الشابك وكيل التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بداية الدعم الاجتماعي الحكومي للفئات المتضررة من المواطنين المتأثرين من الحظر الصحي بسبب جائحة كورونا. وأوضح في بيان صحفي مساء اليوم أن المستهدف من الدعم 570 ألف أسرة بمتوسط 6 أشخاص للأسرة كدعم عيني “من الباب للباب

وكشف السيد الوكيل ان ديوان الزكاة سيوفرـ 100 ألف حقيبة غذائية توزع في ذات الاطار وأضاف الشابك أن الخطة قسمت الولاية لثلاث مناطق جغرافية وصنفت الفئات الأكثر تضرراً من الإجراءات الصحية في البلاد بسبب كورونا وأشار بمنبر وكالة السودان للأنباء (سونا) الى أن تطبيق الخطة ياتي بإشراف وزارة العمل ومشاركة ديوان الزكاة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشركاء من المنظمات الدولية ومن بينها الغذاء العالمى واليونيسف والمفوضية العليا لشئون اللاجئين.

وحيا القوات المسلحة وجهازالمخابرات العامة لمشاركتهم بالتأمين والناقلات في ظل الحظر، وشكر لجان المقاومة بالأحياء في توصيل الخدمات والتأمين للدعم و دعا المواطنين والفئات المتضررة لتقديم البيانات الصحيحة لضمان استمرار الدعم الاجتماعي حتى بعد زوال الجائحة الحالية و ذلك ضمن برامج الدعم الاجتماعي للحكومة الانتقالية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )