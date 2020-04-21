أكرم : خطأ تشخيصي في الحالة الأولى لـ(كورونا) وأتحمل مسؤوليته

أقر وزير الصحة الاتحادي، د. أكرم علي التوم، بوجود خطأ في تشخيص الحالة رقم (1) المُعلنة بإصابتها بفيروس “كورونا”، مؤكداً محاسبة من تسبب فيه. وحمّل أكرم نفسه مسؤولية الخطأ كوزير صحة، مؤكداً أنه خطأ مختبري أدى إلى تشخيص خاطئ في الحالة (1)، وقال بحسب صحيفة مصادر في التقرير اليومي للموقف الصحي، “الثلاثاء” :”لن نتوانى عن محاسبة أنفسنا وكل الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الآخرين بإفشاء أسماء المرضى والمشتبه بهمَ”، وأضاف :”سنحاسب أنفسنا وكل من تسول له نفسه الاغتناء من أموال المعينات التي تأتي من الشعب”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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