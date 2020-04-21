حياة الفهد ترصد مبلغاً ضخماً لمواجهة “تجار الاقامات المخالفين” في الكويت!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رصدت الفنانة الكويتية، المثيرة للجدل، حياة الفهد، مبلغاً مالياً ضخماً لمواجهة ما قالت انهم “تجار الاقامات المخالفين” في الكويت، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة من تصرفات الفنانة الكويتية التي دعت مؤخراً إلى طرد الوافدين وشاركت في مسلسل عن اليهود من انتاج قناة “ام بي سي” السعودية.

وأطلقت الفنانة الكويتية حياة الفهد، مبادرة شاركت فيها بمليون وثلاثمائة ألف ريال من حسابها الخاص، توزع كمكافأت لمن يقوم بالإبلاغ عن تاجر إقامات أو مصنع مخالف أو مفسد، أو من يؤجر المناطق السكنية لمخالفين الأنظمة .