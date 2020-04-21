إعفاء معتمدي المحليات بكل ولايات السودان

أعفى وزير الحُكم المحلي، يوسف آدم الضي، معتمدي المحليات بكل ولايات السودان وطالب قرار الإعفاء، ولاة الولايات بتنفيذه. ويقوم المدراء التنفيذين بكل ولايات السودان، عدا الخرطوم، بتسيير عمل المحليات. وقد أعفى القرار في ولاية الخرطوم بحسب صحيفة السودانى كل من: معتمد محلية بحري اللواء معاش أحمد آدم، معتمد أمبدة اللواء معاش فيصل ساتي، معتمد شرق النيل اللواء معاش عبد المحسن حسين، معتمد جبل أولياء اللواء معاش حسام محمد الأمين، معتمد كرري اللواء شرطة معاش عادل الطيب، معتمد الخرطوم اللواء معاش الطاهر عبد الله ومعتمد أم درمان اللواء شرطة معاش عادل حسين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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