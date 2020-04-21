التاريخ: 21-أبريل-2020
0 مشاهدة
هبطت عصر اليوم الثلاثاء 21 أبريل بمطار الخرطوم طائرة مساعدات تابعة لطيران الإتحاد، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، محمّلة بمعونات طبيةٍ و فنّية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وقالت ادارة مطار الخرطوم إن شحنة أخرى يتوقع وصولها اليوم، ضمن حِزمة من المساعدات المُقدَمة _من حكومة الإمارات _ للسودان.
وكانت سلطة الطيران المدني بحسب صحيفة السوداني قد أعلنت تمديد اغلاق المطارات الى ال٢٠ من مايو المقبل باستثناء الرحلات التجارية والمساعدات ورحلات اجلاء رعايا الدول المجدولة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة امدادات طبية اماراتية تصل الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.