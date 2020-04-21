أعلنت وزارة الصحة في السودان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 107، بينها 12 وفاة.



وأعلنت وزارة الصحة "تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لكن دون تسجيل وفيات جديدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. عدد المصابين بكورونا يتجاوز الـ 100 بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.