بعد انهيار الأسعار… ترامب يعد بخطة لإنقاذ شركات النفط والحفاظ على الوظائف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحكومة الفيدرالية إلى التوصل لطريقة لمساعدة صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة، تزامنًا مع الضغوط المتواصلة على الأسعار في ظل القيود الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وقال ترامب في تغريدة له عبر “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “لن نخذل صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة أبدًا. لقد أمرت وزير الطاقة ووزير الخزانة بصياغة خطة ستوفر الأموال بحيث يتم تأمين هذه الشركات والوظائف المهمة للغاية لفترة طويلة في المستقبل”.

ويأتي توجيه دونالد ترامب بعد يوم واحد من وصول أسعار النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى تاريخي منخفض، حيث تراجعت إلى النطاق السالب للمرة الأولى على الإطلاق، ما يعني أن البائعين كانوا يمنحون المشترين أموالًا علاوة على النفط.

وتعاني صناعة النفط الأمريكية منذ فترة نقصًا في التمويل، لكنها تعرضت لضغوط شديدة مع تراجع الطلب العالمي وارتفاع المخزونات بشكل حاد مع تفشي جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الاستهلاك، الأمر الذي دفع الأسعار إلى مستويات متدنية للغاية.

ومن المعروف أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة يتحملون تكلفة أكبر من المنتجين العاديين في أغلب أنحاء العالم، لاستخراج الخام من بين طبقات الصخر القابعة في بطن الأرض. مع تراجع الأسعار بشكل قوي بدأت الشركات الأمريكية بتسريح العمالة وتقليص حجم العمليات.