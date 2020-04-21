منظمة “الصحة العالمية” عن كورونا: استعدوا لأسلوب حياة جديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة أن يتم أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بشكل تدريجي.

وبحسب وكالة “رويترز”، حذرت المنظمة من أن تخفيف القيود قبل الأوان، قد يؤدي لعودة العدوى.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية تاكشي كاساي، إن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وأنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس.

وأضاف في مؤتمر صحفي أقيم عبر الإنترنت، أن عملية التكيف مع الوباء ستكون هي الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح. المادة السابقة دبلوماسي أمريكي سابق: صراع بكين وواشنطن يتخذ منحى تصاعديا خطيرا المقالة القادمة بعد انهيار الأسعار… ترامب يعد بخطة لإنقاذ شركات النفط والحفاظ على الوظائف

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