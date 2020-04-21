شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف السفير الأمريكي السابق لدى موسكو، مايكل ماكفول، أن صراعا خطيرا ينضج بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال هذه الأزمة العالمية.
وجاءت تصريحات الدبلوماسي الأمريكي ماكفول خلال مقابلة خاصة مع إذاعة “صدى موسكو”، قال خلالها: ” أخشى أن الوضع بين الولايات المتحدة والصين بدأ يتوتر يوما بعد يوم، وهذا ما سيدفع إلى الصدام الجديد بين البلدين بسبب عوامل عدة أبرزها تفشي فيروس كورونا المستجد وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية”.
وأضاف ماكفول قائلا: “هذا الأمر سيكون ضارا بالنسبة لواشنطن نفسها في حال حدوث أي صراع بين الدولتين”.
وأشار ماكفول إلى أن ما سرع هذا الصراع بين بكين وواشنطن هو وباء فيروس كورونا الذي شرع المشاكل والأزمات ليس في البلدان وحسب بل في العالم أجمع.
سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي أمريكي سابق: صراع بكين وواشنطن يتخذ منحى تصاعديا خطيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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