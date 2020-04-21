الحرس الثوري الإيراني يحذر دول الخليج من كارثة تدوم لسنوات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الحرس الثوري الإيراني عن “كارثة ستتلقاها دول الخليج في المنطقة، قد تدوم اثنتي عشرة سنة”.

وقال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنغسيري، إنه “لو حدث شيء للسفن الأمريكية العاملة بالوقود النووي في مياه الخليج، فلن يبق أي كائن حي وأية مياه نظيفة في المنطقة، لمدة تتراوح بين عشرة إلى اثنتي عشرة سنة”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأضاف تنغسيري أن “طهران أبلغت دول الخليج بذلك”، قائلا: “هذا الأمر سيكون خطيرا جدا عليكم، وينبغي لكم الحذر، مشيرا إلى أن إيران لديها الكثير من منابع المياه العذبة نظرا لمساحتها الجغرافية الواسعة”.

وشدد القائد العسكري على أن “قوات الجيش والحرس الثوري ترصدان التحركات في مياه الخليج، ومضيق هرمز، وبحر عمان باستمرار”، وقال: “لا يمكن لأي سفينة أن تدخل المنطقة من دون أن نكون مطلعين على كل تفاصيلها”.