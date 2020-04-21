روحاني يعلن عن تسهيلات “غير مسبوقة” للإيرانيين المتضررين من “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، عن تقديم قروض سهلة وبلا تعقيدات إدارية إلى الأسر والكسبة والمشاغل التي تضررت جراء استشراء فيروس “كورونا”.

وأكد روحاني، في الجلسة الاقتصادية للحكومة، على مواصلة سياسة الاقتصاد المقاوم واتخاذ إجراءات لإحداث طفرة في الإنتاج والتنمية والصادرات غير النفطية، بلحاظ زيادة الطلب العالمي لبعض المنتجات الغذائية، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأشار روحاني، إلى أن هذا القرض سيستخدم لتأمين السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، بالاستفادة من الآلية المالية الأوروبية (اينستيكس) للتعاطي مع ايران.

من جانبه، قدم محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي تقريرا بشأن متابعات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. كما تحدث رئيس منظمة الميزانية محمد باقر نوبخت وقال “إن ميزانية العام الإيراني الجديد تتضمن أبوابا لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا”.