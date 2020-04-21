اكتشاف أعراض نادرة وخطيرة جدا لفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حذر علماء من آثار جانبية لفيروس كورونا المستجد، وصفوها بالنادرة والخطيرة للغاية.
وبحسب ما نشرته صحيفة “ميرور”، أصيب بعض المرضى في إيطاليا بمتلازمة “غيلان باري” عقب الإصابة بالمرض.
متلازمة “غيلان باري” هي حالة نادرة للغاية وخطيرة، حيث تؤثر على الأعصاب ويمكن أن تسبب ضعفا وآلاما في القدمين واليدين.
وتسبب المتلازمة ضعفا في الأطراف السفلية وتشوش الحس، كما يصاب المريض أحيانا بشلل مؤقت وعدم قدرة على الكلام.
وتعد مشاكل الجهاز المناعي، هي العنصر الأبرز في إصابة المرضى بمتلازمة “غيلان باري”، وغالبا ما تحدث بعد عدوى مرضية.
الجهاز المناعي يهاجم أي جراثيم تدخل إلى الجسم، ولكن لدى المصابين بالمتلازمة يهاجم الأعصاب ويلحق الضرر بها.
سبوتنيك
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