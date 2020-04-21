- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 21 أبريل 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أعربت الحكومة السودانية، عن صدمتها الشديدة وحزنها العميق للفقد المأساوي للأرواح الغالية، الذي حدث جراء إطلاق النار والقتل الجماعي الذي نفذه مسلح في مقاطعة نوفا سكوتشيا بكندا، الليلة قبل الماضية، وراح ضحيته نحو 18 شخصا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن السودان يستنكر بأقوى العبارات هذا العمل الشنيع، الأردن، الذي أرعب الأبرياء وزاد من معاناتهم في هذه الأوقات العصيبة، معربة عن أعمق التعازي لأسر القتلى، والتعاطف مع الجرحى.
وأضافت: "قلوبنا وخواطرنا مع الشعب الكندي خلال هذه الفترة العصيبة، ونحن واثقون من أن كندا بقدرتها التي ظلت تبرهن عليها، ستتعافى بسرعة من الصدمة الناجمة عن هذا العمل، غير المبرر وغير المنطقي، وستظل قوية كما كانت دائما".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعليق من السودان على حادث القتل الجماعي في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.