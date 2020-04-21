التاريخ: 21-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اكد مدير عام هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم د. خالد محجوب العوض اتخاذ الهيئة اجراءات جديدة خاصة باصحاب الامراض المزمنة في ظل الظرف الإستثنائي الصحي الذي تمر به البلاد بسبب جانحة كورونا ودفعت بحزمة من الإجراءات لتسهيل الخدمة للمؤمن عليهم خاصة لاصحاب الامراض المزمنة في ظل الحظر الشامل الذي اصدرته السلطات مؤخرا . Advertisements مشيرا بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن مريض المرض المزمن يستطيع صرف الأدوية عن شهري أبريل ومايو من صيدليات شوامخ والدواء الدائر ى وشركة الاطياف (مجموعة صيدليات مكة)، وأوضح أن الهيئة بالتعاون مع شركة الخرطوم للخدمات العلاجية( شوامخ) أطلقت مبادرة خدمة توصيل الأدوية للمنزل لمرضى الأمراض المزمنة وكبار السن خلال فترة الحظر الشامل مشيرا إلى أن رقم خدمات المشتركين ٣٦٣٦ يعمل على مدار الساعة لإستقبال استفسارات المشتركين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التأمين الصحي: اجراءات لتوصيل الدواء لاصحاب الامراض المزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.