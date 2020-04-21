وزير سابق: انهيار أسعار النفط يحد من التمويل للسودان

توقع وزير الدولة بالنفط السابق إسحاق جماع ضعف فرص التمويل من المؤسسات الدولية والإقليمية للسودان إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي فى مجال الصناعات النفطية فضلا عن ضعف التسويق للصادرات السودانية بسبب الانهيار العالمي لأسعار النفط مع تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي.

وقال جماع بحسب صحيفة السوداني: إن تراجع الأسعار للنفط عالمياً ينعكس إيجابياً على السودان فيما يتعلق بالاستيراد للمواد البترولية فقط وأضاف لكن كلما يحدث تباطؤ فى نمو الاقتصاد العالمي يتبعه ندرة فى السلع وتسويقها.

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وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط ينعكس أيضاً على ارتفاع مدخلات الإنتاج خاصة الزراعي إلى جانب حدوث ربكة في التجارة العالمية خاصة فيما يتعلق بحركة السلع والصادرات والواردات.

وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي؛ قال إن الوزارة تتابع بدقة الانخفاض التاريخي للسعر العالمي للنفط نتيجة للانكماش الاقتصادي بسبب جائحة كورونا. وكشف البدوي في تغريدة له الثلاثاء، عن دراسة كيفية التعامل مع هذا الوضع لتخفيف آثار الجائحة في السودان، ووضع إصلاحات تصب في مصلحتنا جميعاً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)