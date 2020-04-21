الدولار ينخفض بصورة مفاجئة مقابل الجنيه السوداني

سجل الدولار يوم الثلاثاء إنخفاضاً كبيراً بالسوق الموازي في السودان مقارنة بأسعار الأحد، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 115.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 30.65 جنيه

يوم الإثنين 20 أبريل 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 135.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 36.00 جنيه.

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وسجل الدولار يوم الأحد 19 أبريل الجاري 130 جنيهاً كأقل سعر له بعد قرار الحظر الشامل في الخرطوم، وسبق أن وصل الدولار لأعلى لأعلى سعر مقابل الجنيه يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 في السوق الموازي حيث سجل الدولار 145.00 جنيهاً

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)