الغرفة الفرعية للغاز : الإضراب عن العمل بنسبة 90%

كشف الأمين العام لغرفة وكلاء وموزعي الغاز بالخرطوم فضل يس الفضل، اليوم (الثلاثاء) عن توقفهم عن العمل بالميادين.

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وقال بحسب صحيفة السوداني، إنهم طالبوا وزارة النفط بعودة توزيع الغاز للوكلاء ولكنها رفضت الطلب وأبلغتهم بأنها توزع بالميادين وستتخذ إجراء في منتصف شهر رمضان بخصوص بيع الغاز عبر الوكلاء أو الميادين، مشيراً إلى أنهم اخطروا أعضاءهم بالتوقف عن العمل بالميادين. أشار إلى أن عربات الترحيل والأسطوانات تتبع لشعبة الغاز، مشيراً إلى أن الإضراب عن العمل نفذ بنسبة 90% ٫ وأوضح أن سائق عربة ترحيل غاز تعرض للضرب ونهب الأسطوانات في طريقه من مستودع الجيلي للخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)